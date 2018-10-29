Пашинян проинформировал Путина о кандидате Армении в генсеки ОДКБ

Единственным кандидатом Армении на пост генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стал экс-министр обороны страны Вагаршак Арутюнян, сообщил дипломатический источник.

Как рассказал источник «Коммерсанта», и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян проинформировал о выборе армянской стороны президента России Владимира Путина. С его слов, это было сделано в телефонном разговоре двух руководителей.

В то же время он назвал минимальными шансы на то, что кандидатура Арутюняна будет утверждена.

Вагаршак Арутюнян был министром обороны Армении в 1999–2000 годах. После отставки с поста министра он критиковал власть и тогдашнего президента Роберта Кочаряна, потом вступил в оппозиционную партию «Республика». В июле 2002 года указом президента Кочаряна Арутюнян был лишен звания генерал-лейтенанта «в связи с дискредитацией воинского звания и чести высшего офицерского состава».

В июле власти Армении обвинили начальника Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Кочаряна и Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. Кочарян был арестован, однако в середине августа его выпустили, после чего в Ереване начались акции протеста.

В начале сентября армянские следователи избрали для Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде. Хачатуров арестован не был. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Армения внезапно поменяла свою позицию по аресту главы ОДКБ.