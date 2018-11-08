Состоялся первый полет военно-транспортного Ми-38

Новейший военно-транспортный вертолет Ми-38Т совершил первый полет, сообщил глава холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

«В субботу было первое висение борта Ми-38, сделанного для военных», – цитирует ТАСС Богинского.

Опытный образец, по его словам, изготовлен за счет компании по техническому заданию Минобороны.

Он отметил, что контракт с военным ведомством предусматривает поставку двух Ми-38 в 2019 году. Рассматривается возможность увеличения массы груза на внешней подвеске машины с текущих шести до восьми тонн.

В то же время сроки исполнения части контрактов перенесены из-за необходимости внести доработки в соответствии с новыми требованиями, передает РИА «Новости».

В частности, сказал Богинский, по итогам работы в Сирии доработаны бортовые комплексы обороны вертолетов, добавлены новые вооружения и локаторы для отслеживания пусков ракет.

Кроме того, Богинский рассказал, что холдинг собирается представить первый летный образец вертолета VRT500 в 2020 году.

«В сегменте легких машин, однодвигательных – это VTR500, мы пока представили только макет, но ставим себе задачи о том, чтобы в 2020 году постараться продемонстрировать летный образец», – отметил он.

Это легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 килограммов. Вместимость грузопассажирской кабины составит до пяти человек, машина сможет развивать скорость до 225 км/ч и брать на борт до 730 килограмм полезной нагрузки.

В то же время первый полет российского многоцелевого беспилотного вертолета VRT300 планируется на февраль 2019 года. Ранее, напомнил Богинский, прототипы демонстрировались на МАКСе и на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

VRT300 будет иметь две версии – Arctic Supervision с радаром бокового обзора для эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision с увеличенной дальностью полета.

В апреле в холдинге «Вертолеты России» сообщали о начале стендовых испытаний беспилотного вертолета VRT300 массой 300 кг.