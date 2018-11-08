Состоялся первый полет военно-транспортного Ми-38

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8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:32  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
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«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
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В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Такие универсальные туалеты появились даже в некоторых американских школахФото: Brian Branch Price/ZUMA/Global Look Press
Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Журналистика и в США, и в мире в глубоком кризисе

Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»
Про столкновение Дональда Трампа и репортера CNN Джима Акосты. Власть задавать вопросы – это именно власть. И может быть злоупотребление этим типом власти. Если вопрос содержит идеологически окрашенное высказывание – это не вопрос журналиста. Это вопрос политика-оппонента. Подробности...

Давление Запада на олигархов вернет их деньги в Россию

Владимир Добрынин, журналист
Антироссийские санкции должны были намекнуть российским толстосумам, что тема «не доверяйте Западу – только Россия обеспечит вам и вашим капиталам защиту» – не повод для шуток, а единственная реальная альтернатива. Подробности...

Созданная Лукашенко система зашаталась и начала сыпаться

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Современная Белоруссия в значительной степени результат таланта, работы и усилий лично Александра Лукашенко, и у него есть серьезные основания записывать это себе в заслуги. Но есть у этой истории и другой аспект. Подробности...
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Состоялся первый полет военно-транспортного Ми-38

          8 ноября 2018, 13:45

          Текст: Анна Инсарова

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          Новейший военно-транспортный вертолет Ми-38Т совершил первый полет, сообщил глава холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

          «В субботу было первое висение борта Ми-38, сделанного для военных», – цитирует ТАСС Богинского.

          Опытный образец, по его словам, изготовлен за счет компании по техническому заданию Минобороны.

          Он отметил, что контракт с военным ведомством предусматривает поставку двух Ми-38 в 2019 году. Рассматривается возможность увеличения массы груза на внешней подвеске машины с текущих шести до восьми тонн.

          В то же время сроки исполнения части контрактов перенесены из-за необходимости внести доработки в соответствии с новыми требованиями, передает РИА «Новости».

          В частности, сказал Богинский, по итогам работы в Сирии доработаны бортовые комплексы обороны вертолетов, добавлены новые вооружения и локаторы для отслеживания пусков ракет.

          Кроме того, Богинский рассказал, что холдинг собирается представить первый летный образец вертолета VRT500 в 2020 году.

          «В сегменте легких машин, однодвигательных – это VTR500, мы пока представили только макет, но ставим себе задачи о том, чтобы в 2020 году постараться продемонстрировать летный образец», – отметил он.

          Это легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 килограммов. Вместимость грузопассажирской кабины составит до пяти человек, машина сможет развивать скорость до 225 км/ч и брать на борт до 730 килограмм полезной нагрузки.

          В то же время первый полет российского многоцелевого беспилотного вертолета VRT300 планируется на февраль 2019 года. Ранее, напомнил Богинский, прототипы демонстрировались на МАКСе и на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

          VRT300 будет иметь две версии – Arctic Supervision с радаром бокового обзора для эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision с увеличенной дальностью полета.

          В апреле в холдинге «Вертолеты России» сообщали о начале стендовых испытаний беспилотного вертолета VRT300 массой 300 кг.


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