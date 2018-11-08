На МКС восстановили работу компьютера после сбоя

На Международной космической станции (МКС) восстановлена работа терминального компьютера, на котором ранее произошел сбой программы, сообщил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Рогозин написал в Twitter: «В 12.04.50 мск рестарт ЦВМ на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена».

Ранее стало известно, что в работе одного из компьютеров российского сегмента МКС произошел сбой. Восстановить его работу не получалось.