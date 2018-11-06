Роскосмос признал сбой компьютера на борту МКС

В Роскосмосе подтвердили сбой в работе одного из компьютеров российского сегмента Международной космической станции, отметив, что он не повлияет на работу МКС.

«Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трёх компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск», – сообщается на сайте Роскосмоса.

Подчеркивается, что на работу МКС сбой не повлияет.

«Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах. Но для того, чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем «Прогресс», мы проведем перезагрузку 8 ноября», – сообщили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что один из трех компьютеров управления перестал работать на российском сегменте МКС. Об этом сообщал американский источник.