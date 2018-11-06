Компьютер управления сломался на российском сегменте МКС

Один из трех компьютеров управления перестал работать на российском сегменте Международной космической станции, сообщил источник в американских органах контроля МКС.

«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле «Звезда», – сказал источник «Интерфакса».

По его словам, восстановить работу компьютера пока не получается. Два других компьютера работают штатно.