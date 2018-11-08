Финская церковь поймала Порошенко на лжи об автокефалии

Финляндская православная церковь (ФПЦ) не выступала с официальными заявлениями об автокефалии на Украине, заявил представитель церкви диакон Владимир Сократилин.

«ФПЦ не делала никаких официальных заявлений относительно того, поддерживает она или не поддерживает автокефалию православной церкви в Украине», – приводит его слова РИА «Новости».

Сократилин подчеркнул, что официальная позиция ФПЦ заключается в следующем: «Следим за развитием ситуации, молимся за сохранения мира и единства в Церкви».

Он добавил, что встреча украинского президента Петра Порошенко с архиепископом Львом в Хельсинки носила закрытый и неофициальный характер.

Пресс-служба Порошенко ранее сообщила, что во время его встречи с предстоятелем православной церкви Финляндии архиепископом Львом в Хельсинки Финская церковь якобы поддержала автокефалию неканонической церковной структуры на Украине. В сообщении приводились слова Порошенко, обращенные к иерарху ФПЦ, о том, что Киеву «важно знать, что ваша церковь поддерживает нас в этом исторически важном процессе (получения автокефалии – прим. ВЗГЛЯД)».

Добавим, что официально в Финляндской православной церкви ранее выражали готовность строить конструктивные отношения с Русской православной церковью и надежду на то, что отношения всех сторон нормализуются. В ФПЦ называли грустным решение РПЦ прекратить общение с Константинопольским патриархатом.

В начале ноября украинский депутат объяснил, зачем Порошенко нужна автокефалия на Украине.