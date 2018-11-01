Украинский депутат объяснил, зачем Порошенко нужна автокефалия на Украине

Создание на Украине «Единой поместной украинской православной церкви» было инициировано для использования президентом Петром Порошенко на предстоящих выборах главы государства, заявил депутат «Оппозиционного блока» Верховной Рады Вадим Новинский.

«Все это предоставление автокефалии для так называемой Единой поместной украинской православной церкви – ЕПУПЦ, даже название некрасивое... Так вот, этот процесс начался тогда, когда, я так понимаю, технологи президента решили, что этот вопрос может быть одним из элементов его предвыборной кампании», – рассказал Новинский в интервью «Украинской правде».

Новинский, иронизируя над названием новой религиозной организации, придумал новое наименование для раскольнической церкви.

«Я называю это УПЦ Порошенковского патриархата - УПЦ ПП. Есть БПП (Блок Петра Порошенко), так хотят еще и такой патриархат», - отметил Новинский.

Президентские выборы на Украине состоятся весной 2019 года, на данный момент Петр Порошенко официально не выдвинул своей кандидатуры на новый срок.

Ранее президент Украины заявлял о планах России по вмешательству в президентские выборы.