Вашингтон прояснил ситуацию со встречей Путина и Трампа в Париже

План поездки президента США Дональда Трампа в Париж предусматривает только одну двустороннюю встречу – с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщил представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга.

«Мы не планируем других отдельных двусторонних встреч в Париже с президентом [России Владимиром] Путиным или другими лидерами», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в среду Трамп пояснял, что полноформатная встреча с президентом России Владимиром Путиным в Париже у него не запланирована. Он сказал, что встретится с российским лидером только на ланче лидеров, а полноформатное общение состоится на саммите в Аргентине.

В Кремле также сообщали, что Путин и Трамп в Париже пообщаются «на ногах», чтобы не отвлекать внимание от темы празднования окончания Первой мировой войны.