Эксперт оценил кандидатуру от Армении на пост генсека ОДКБ

«Ереван знает, что не все партнеры по ОДКБ согласны с тем, чтобы назначить нового кандидата на должность генсека организации от Армении, но все-таки Пашинян хочет сохранить эту позицию», – заявил газете ВЗГЛЯД Грант Микаэлян, комментируя известия о том, что Никол Пашинян проинформировал Владимира Путина о кандидате Армении в генсеки ОДКБ в лице Вагаршака Арутюняна.

«Учитывая обеспокоенность российской стороны, Пашинян понимает, что тот кадр, который будет представлять Армению – должен быть понятен и приемлем для Москвы. Вагаршак Арутюнян считается в Армении пророссийским политиком и военным деятелем», – пояснил газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.

«Арутюнян учился, если я не ошибаюсь, в академии генштаба ВС РФ, прошел все ступени советской военной системы, служил на подлодке и так далее. Также у него есть широкие контакты в российском военном руководстве. У него есть большой опыт и знания, о чем могу лично свидетельствовать, так как имею опыт общения с Арутюняном», – продолжил эксперт.

По словам Микаеляна, в Армении более приемлемой фигуры для России не найти. «Но это для России. У Казахстана и Белоруссии есть свои соображения на этот счет. Астана и Минск скептично относятся к Еревану, причем это началось еще задолго до прихода Пашиняна к власти. Лидеры этих стран по собственным причинам учитывают фактор Азербайджана в целом ряде вопросов», – отметил собеседник.

«Россия, насколько мне известно, недовольна тем, как армянское руководство поступило в отношении предыдущего генсека ОДКБ, но в то же время у России на данный момент нет причин блокировать кандидатуру Арутюняна», – резюмировал Микаелян.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, единственным кандидатом Армении на пост генсека ОДКБ стал экс-министр обороны страны Вагаршак Арутюнян. По информации дипломатических источников, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян проинформировал о выборе армянской стороны президента России Владимира Путина.

Вагаршак Арутюнян был министром обороны Армении в 1999–2000 годах. После отставки с поста министра он критиковал власть и тогдашнего президента Роберта Кочаряна, потом вступил в оппозиционную партию «Республика». В июле 2002 года указом президента Кочаряна Арутюнян был лишен звания генерал-лейтенанта «в связи с дискредитацией воинского звания и чести высшего офицерского состава».

В июле власти Армении обвинили начальника Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Кочаряна и действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. Кочарян был арестован, однако в середине августа его выпустили, после чего в Ереване начались акции протеста. Хачатуров арестован не был, но был отозван с этой должности Ереваном. Временно исполняющим обязанности генсека стал его заместитель Валерий Семериков.

Добавим, что в четверг Путин прибыл с двухдневным визитом в Астану, где состоится саммит ОДКБ. На нем в том числе будут обсуждаться кандидатуры на пост генсека Организации.