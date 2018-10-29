Протоиерей Вигилянский назвал Порошенко «безумцем» за слова об РПЦ

«Диктовать тем, кто выбрал свою веру и свою церковь, какой храм посещать, а кому уйти – это плевать против ветра, и политик подписывается под тем, что он очень неосторожен. Это такие глубинные вещи в народе – язык и религия – с которой силой ничего невозможно сделать. Нарушение этого баланса – это будет проклятием в истории», – заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Русской православной церкви Владимир Вигилянский.

«Это нонсенс, когда представитель власти предлагает своим гражданам покинуть страну. Такое в СССР было, когда изгоняли Солженицына или других диссидентов. Такая угроза выглядит несовременно. Ведь это даже не люди из каких-то других стран, это граждане Украины», – отметил протоиерей Русской православной церкви Владимир Вигилянский, комментируя требование главы Украины Петра Порошенко в адрес РПЦ покинуть страну.

По словам Вигилянского, в каждой стране существует очень трудный и сложный баланс по языковой или религиозной части населения:

«Кому-то это может нравиться или нет. Но этот баланс устоявшийся. Если киевские кладбища, как говорят исследователи, имеют 90-95% надписей на русском языке, то это говорит о том, что русских там довольно много. Воевать со своим населением и указывать им, на каком языке говорить в общественных местах – значит нарушать этот баланс. Диктовать тем, кто выбрал свою веру и свою церковь, какой храм посещать, а кому уйти – это плевать против ветра, и политик подписывается под тем, что он очень неосторожен. Нарушение того баланса – это будет проклятием в истории. Порошенко имеет дело с народом, не с политиками, не с идеологией, а со своим собственным народом. И когда он приказывает людям, то поступает очень неосторожно: и для нынешней ситуации, и для будущего, судьбы, памяти о нем. Это будет записано строкой в истории, что «был безумец, который решил управлять», – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.

По его словам, общеизвестна судьба в народной памяти тех, кто пытался этот баланс нарушить, силой его изменить.

«То, что сейчас происходит – не ново, в истории было все. Атеистическая власть в нашей стране уже пыталась решить религиозный вопрос, и вот что получилось: в 1937 году была проведена всенародная перепись населения. Сталин очень необдуманно (лично!) оставил вопрос о религиозных предпочтениях. Он думал, что религия побеждена идеологически, но когда 50% населения себя идентифицировали с православной верой, это было ударом по самой этой идее. Сталин расстрелял и арестовал всех, кто занимался организацией переписи, потому что они увидели реальное положение дел. Оказывается, религия не была побеждена, люди отвечали анонимно, правдиво. Закрыв 90-95% храмов, запретив религиозное образование они ничего не добились. И здесь они никогда ничего не добьются, это такие глубинные вещи в народе – язык и религия – с которой силой ничего невозможно сделать», – подытожил протоиерей.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви нечего делать на Украине, им нужно возвращаться в Россию.