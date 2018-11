The Beatles выпустили новый клип на песню «Назад в СССР»

К 50-летию альбома «White Album» группы The Beatles вышел новый официальный клип на песню «Back in the U.S.S.R.».

Это второй клип The Beatles, который появился в последнее время. Ранее вышло видео на песню «Glass Onion». Выпуск клипов приурочен к переизданию альбома «White Album», пишет Clash.

В видео на песню «Back In The U.S.S.R.» можно увидеть кадры с русским балетом, медведями, взлетом ракеты и старые фото Красной площади.

Песня вышла в 1968 году.