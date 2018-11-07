Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 4 копейки – до 66,15 рубля, курс евро поднялся на 14 копеек и составил 75,64 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 71,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».