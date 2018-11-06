Абитуриентам в России захотели запретить подавать документы в несколько вузов

Министр просвещения России Ольга Васильева высказалась против права абитуриентов подавать документы сразу в несколько вузов.

«Я тоже против того, чтобы в пять вузов подавали [документы]», – сказала она на встрече с фракцией КПРФ в Государственной думе. «Я вообще считаю, что девальвация высшего образования должна быть прекращена», – приводит ее слова ТАСС.

В настоящее время абитуриент может подать документы не более чем в пять вузов и не более чем на три направления подготовки в каждом.

В начале сентября сообщалось, что самые высокие баллы по итогам Единого государственного экзамена в 2018 году набрали абитуриенты, поступающие в медицинские вузы.

Поступившие в российские вузы в 2018 году абитуриенты в среднем набрали по 69,1 балла на едином госэкзамене.