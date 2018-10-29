Минфин купит валюту на полтриллиона рублей

Минфин выделит 525,8 млрд рублей на покупку валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 6 декабря.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25 миллиардов рублей», – говорится в сообщении на сайте министерства.

Также в ведомстве уточнили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2018 года в размере 513,8 млрд рублей.

В сентябре сообщалось, что Банк России до конца года может возобновить закупки иностранной валюты на бирже, все будет зависеть от курса российской валюты.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что после повышения ключевой ставки, а также продления моратория на закупку валюты до конца года рубль резко окреп до максимумов за две недели.