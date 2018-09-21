Минфин назвал условие возобновления закупки валюты

Банк России до конца года может возобновить закупки иностранной валюты на бирже, все будет зависеть от курса российской валюты, сообщил вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, если отечественная валюта продолжит укрепляться на мировом рынке, ЦБ рассмотрит такую возможность. Министр добавил, что этот вопрос находится в компетенции регулятора, сообщает «Экономика сегодня».

Вместе с тем, первый зампред главы ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк России не намерен возобновлять сделки. Она заверила, что этого не произойдет даже в случае снижения волатильности.

В «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России, опубликованном в пятницу, 21 сентября, сообщается, что в августе экспортеры продали иностранной валюты на 16,6 млрд долларов, что способствовало сохранению устойчивости валютного рынка, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что за счет роста цен на нефть марки Urals на 52% в августе 2018 года относительно августа 2017 года объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в августе 2018 года увеличился на 51%.

В ЦБ также сообщили, что послабления для экспортеров в части репатриации валютной выручки не оказывают влияния на объемы ее продажи на внутреннем рынке. Дополнительным фактором стабилизации ситуации на рынке стала временная приостановка Банком России покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, отмечают авторы обзора.

В документе сказано, что переоценка ценных бумаг и ослабление рубля слабо повлияли на капитал российских банков, специальных мер поддержки на текущий момент не требуется.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что после повышения ключевой ставки, а также продления моратория на закупку валюты до конца года рубль резко окреп до максимумов за две недели.