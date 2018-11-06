Стала известна судьба вышедшего из строя спутника ГЛОНАСС

Спутник «Глонасс-М» под номером 734, выходивший из строя весной 2018 года, вывели из группировки ГЛОНАСС, заявили в Информационно-аналитическом центре координатно-временного обеспечения (ИАЦ КВНО) ЦНИИмаш.

«По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС прекращены все работы с космическим аппаратом Глонасс-М №734 (5-ая точка). Аппарат выведен из состава орбитальной группировки ГЛОНАСС», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Напомним, два спутника системы выходили из строя в апреле 2018 года. После этого аппарат под номером 734 удалось реанимировать.

Отмечается, что гарантийный срок у спутника – семь лет, на орбите он находился девять.

На данный момент в составе группировки ГЛОНАСС находится 26 аппаратов, не считая спутник № 734. 24 из них используются по назначению, один проходит летные испытания, еще один находится на этапе ввода в систему.