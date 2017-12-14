Второй за неделю спутник ГЛОНАСС вышел из строя

Второй за неделю спутник ГЛОНАСС-М из 24 находящихся на орбите прекратил передавать сигнал, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Космический аппарат ГЛОНАСС-М номер 723 перестал передавать сигнал», – сказал источник «Интерфакса».

Ранее сообщалось о выходе из строя спутника ГЛОНАСС-М номер 734. Таким образом, на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М.

Также 16 апреля сообщалось, что навигационная система ГЛОНАСС временно перестала предоставлять потребителям высокоточную корректирующую информацию через спутниковый канал связи.

Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник сообщил, что российские власти с 2018 года прекращают госфинансирование оператора ГЛОНАСС, который перешел на самоокупаемость.