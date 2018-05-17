«Мертвый» спутник системы ГЛОНАСС вернули к жизни

Вышедший из строя в середине апреля космический аппарат российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС удалось реанимировать, сообщил гендиректор предприятия «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» Николай Тестоедов.

«Мы смогли его восстановить. Сейчас он включен и будет набирать статистику в течение восьми дней, для того чтобы войти в группировку», – приводит его слова РИА «Новости».

Тестоедов пояснил, что произошел сбой одной из систем, однако проблему удалось парировать.

Несмотря на это, пояснил он, 17 июня планируется запуск следующего навигационного аппарата для пополнения орбитальной группировки ГЛОНАСС, а данный спутник после этого будет выведен в орбитальный резерв.

В середине апреля сразу два спутника с разницей в несколько дней вышли из строя. В частности, спутник «Глонасс-М» № 734 вышел из строя 19 апреля. Аппарат находится на орбите уже девять лет при гарантированном сроке активного существования в семь лет.

В группировке ГЛОНАСС сейчас насчитывается 25 спутников, из которых 23 используются по целевому назначению.