Китай предложил США тесное сотрудничество для решения мировых проблем

Заместитель председателя КНР Ван Цишань, выступая в Сингапуре на открытии «Нового экономического форума», организованного американским бизнесменом Майклом Блумбергом, заявил, что современные проблемы мировой политики требуют тесного сотрудничества между Китаем и США.

По словам Ван Цишаня, на мировой арене наблюдается множество проблем, для решения которых требуется тесное сотрудничество между Китаем и США, передает ТАСС.

Он также заявил о готовности Пекина «обсуждать возникшие торговые противоречия, а также искать пути к их решению». Ван Цишань выразил уверенность, что Китай и США «получат выгоду от стабильного сотрудничества, но в случае торговых противоречий также оба пострадают».

«Торговля и экономика являются ключевыми элементами в двусторонних отношениях», – сказал заместитель председателя КНР.

«Китай будет сохранять спокойствие и здравомыслие, а также продолжит политику открытости», – подчеркнул Ван Цишань, призвав США к «решению всех возникающих споров на основе международной правовой системы».

Проведение Нового экономического форума было перенесено из Пекина в Сингапур из-за обострившихся торговых споров между Китаем и США.

Напомним, накануне глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард похвалила Китай за вклад в мировую экономику.