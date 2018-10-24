Госдеп потребовал найти организаторов убийства украинской активистки

Глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт потребовала привлечь к ответственности организаторов и исполнителей убийства украинской активистки Екатерины Гандзюк.

Науэрт от имени Соединенных Штатов выразила глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк.

«Нападения на гражданское общество Украины должны прекратиться. Ответственные за организацию и исполнение этой ужасающей атаки должны быть привлечены к ответственности», – написала Науэрт в своем Twitter.

Напомним, в воскресенье стало известно, что чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом облили кислотой, умерла в больнице от полученных травм. После этого дело о нападении на Гандзюк переквалифицировали на заказное убийство.

В тот же день сотни человек вышли в Киеве на митинг у здания министерства внутренних дел Украины с требованием раскрыть убийство активистки.