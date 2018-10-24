Токио попросил Вашингтон не наказывать японские компании за бизнес с Тегераном

Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга рассказал, что Токио обращался к Вашингтону с просьбой не наказывать японские компании за бизнес с Тегераном.

Генсек кабинета министров Японии выразил поддержку ядерному соглашению по Ирану, подчеркнув важную роль этой страны для установления стабильности и мира на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

По словам политика, Токио проводит «тщательный обмен мнениями» с Вашингтоном по вопросу усиления санкций в отношении Ирана.

«Мы обращались к США с тем, чтобы эти меры не оказали воздействия на деятельность японских компаний», – сообщил Суга.

Напомним, в минувшую пятницу неназванный высокопоставленный чиновник в американской администрации сообщил, что США якобы разрешили восьми странам, в том числе Японии, не соблюдать новые санкции против Ирана.

Однако ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупреждал, что Вашингтон никому не позволит обходить американские санкции против Тегерана.