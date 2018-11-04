В Риме задержали избивших индуса украинских неофашистов

Итальянские карабинеры задержали двух украинцев, которые напали на индийца в римском метро в четверг, сообщает издание Roma Today.

Обоим задержанным по 23 года. В полиции подтвердили, что они пытались ограбить 28-летнего индийца, а затем избили его после того, как он оказал сопротивление. Также они избили вступившуюся за индийца 57-летнюю женщину, которая получила удар в голову. Выяснилось, что ее зовут Галина и она тоже украинка, сообщает «Страна.ua».

Оба пострадавших в больнице.

Сообщалось, что украинцы открыто прославляли Муссолини и демонстрировали фашистские приветствия.

При этом пострадавший отказался писать заявление, однако правоохранители возбудили уголовное дело на основании записей с камер видеонаблюдения.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин пообещал обеспечить права задержанных и посетовал на возмущение итальянцев, которые критикуют расистскую выходку украинцев и тем самым наносят ущерб имиджу Украины.

В пятницу сообщалось, что в Риме двое мужчин, говорящих на украинском языке, избили подростка за национальность. Инцидент попал на видео.