Украинские неофашисты избили подростка в метро Рима

Двое мужчин, говорящих на украинском языке, избили подростка, ехавшего в римском метро за национальность. Инцидент попал на видео.

«Йди на вулицю, бангладеш ***, я фашист ***, я тебе ***». «Що ти мені тут махаєш, ***», – слышно на видео, опубликованном на сайте «Страна.ua». Согласно закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за содержащейся в нем нецензурной лексики.

На ролике видно, что двое мужчин угрожают подростку, похожему на индуса, хватают его за одежду, а тот пытается защищаться. На несколько секунд автор ролика убирает камеру, после чего в кадре появляется избитый молодой человек, держащийся за голову.

Травму получила также женщина, пытавшаяся его защитить. Кроме того, из ролика понятно, что многие пассажиры, где произошло происшествие, постарались как можно скорее покинуть вагон.

По данным издания roma.fanpage.it, мальчик не реагировал на оскорбления и был избит только из-за своей индийской внешности.

«По словам очевидца, хулиганы около получаса открыто демонстрировали фашистские приветствия, прославляли Муссолини и выкрикивали расистские лозунги на украинском языке», – отмечает источник.

Ранее сообщалось о киевских националистах, которые заблокировали машину женщины с ребенком-инвалидом.