Киевские националисты заблокировали машину женщины с ребенком-инвалидом

На одной из автозаправок в Киеве националисты заблокировали мать с ребенком-инвалидом и обвинили ее в «махинациях» и «оказании поддержки России».

Киевлянка Елена Домбровская пострадала от действий украинских националистов на одной из местных автозаправок, сообщает «112 Украина».

Националисты из партии «Свобода» вместе с депутатом Киевсовета Владимиром Назаренко заблокировали ее автомобиль, в котором находился ребенок, страдающий эпилепсией.

По словам женщины, они возвращались с медицинских процедур с ребенком и остановились заправить машину. На АЗС стояла группа молодых людей, заявивших ей, что заправка не работает, но женщина подошла к кассиру, после чего мужчины начали вырывать из рук Домбровской карту и попытались сломать кассовый аппарат.

Домбровская заявила, что ее обвинили в махинациях и поддержке России, националисты разрисовали ее автомобиль краской из баллончика, несмотря на ее просьбы и объяснения, и не давали выехать с автозаправки.

Киевлянка обратилась в полицию.

Напомним, на прошлой неделе националисты разгромили цыганский лагерь в Киеве.