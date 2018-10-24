В Киеве националисты разгромили цыганский лагерь

В Киеве националисты разогнали лагерь цыган, находившийся возле железнодорожного вокзала, рассказал в соцсетях один из участников погрома – активист группировки С-14 Сергей Бондарь.

После погрома работники коммунальных служб принялись убирать площадь около вокзала, сообщает «Корреспондент.нет» со ссылкой на профиль Бондаря.

Ранее сообщалось, что организация С-14 финансируется из бюджета Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские нацисты обратили свое внимание на цыган.