Конор Макгрегор оценил марихуану Майка Тайсона

Боец UFC Конор Макгрегор опубликовал в своем Instagram пост, в котором похвалил марихуану, выращенную на ранчо боксера Майка Тайсона.

Он рассказал в Instagram, что встретился с Тайсоном в ирландском Дублине и пообщался с ним о единоборствах и бизнесе. Кроме всего прочего Макгрегор оценил марихуану, которую Майк Тайсон вырастил на своей ферме.

«Ваша марихуана, которую вы выращиваете на своем ранчо «KO Kush», действительно приятна. Для меня была большая честь попробовать ее, и я желаю вам и вашей команде всего наилучшего в этом начинании», – заявил Макгрегор.

Отметим, что Макгрегор имеет собственную марку виски.