ФСО завершила новый этап учений в Кремле

В Кремле прошел главный этап плановых тактических учений Федеральной службы охраны (ФСО), в ходе него отрабатывалось пресечение угроз террористических организаций, сообщил центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

«Тридцатого ноября в Московском Кремле и на прилегающей территории прошел основной этап плановых тактико-специальных учений Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения проводились при взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

В ходе учений были отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористов, прорабатывалось прибытие антитеррористических подразделений, в том числе с использованием авиации, тушением условного пожара и оказания медицинской помощи.

«Мероприятиями в рамках учений охватывалась значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные реализовались на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади», – добавляет ведомство.

В сети публиковали видео учений, проходивших 30 ноября на территории Кремля. На минувшей неделе в интернете размещали видеозапись, где вертолет летал над Кремлем с подвешенными в сетке людьми.

Позднее в ФСО объяснили, что полет вертолета проходил в рамках плановых учений.