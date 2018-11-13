ФСО отчиталась об учениях над Кремлем

Первый этап плановых учений в Кремле был успешно пройден, заявили в Центре общественных связей ФСО.

«Они (учения) прошли успешно и в штатном режиме», – сказали в Центре, передает РИА «Новости».

В ФСО добавили, что в ходе учений кроме вертолетов использовались и другие транспортные средства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что проведение подобных мероприятий – нормальная практика, ничего необычного в этом нет.

«Вы знаете, что Кремль – это резиденция главы государства, действующая. И хотя большая часть этой резиденции открыта для публики, но все-таки это режимный объект», – пояснял он.

Напомним, в Сети опубликовали видеозапись полетов вертолетов над Кремлем, на ней можно рассмотреть людей, перевозимых в сетке, подвешенной к воздушному судну.

Позже в ФСО сообщили, что полеты проходили в рамках плановых учений.

Источник сообщал, что вертолеты экстренно направили из Кремля для отправки спецназа ФСО на спецоперацию. «Вероятнее всего, это устройство для эвакуации групп спецназа с площадок, где не может сесть вертолет», – пояснял он.