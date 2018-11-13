Песков прокомментировал вертолеты над Кремлем

Проведение учений в Кремле, видеозапись которых появилась в Сети, является нормальной практикой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Проведение подобных учений – вполне нормальная практика», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что не может рассказать о том, что именно происходит на учениях, и порекомендовал обратиться в ФСО.

«Я действительно могу подтвердить, что проходили учения. Ничего, собственно, в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль – это резиденция главы государства, действующая. И хотя большая часть этой резиденции открыта для публики, но все-таки это режимный объект», – добавил он.

Песков сказал, что не знает, идет ли подготовка к регулярным учениям спецслужб в центре столиц. Также ему неизвестно, были ли на прикрепленных к вертолетам тросах манекены или сотрудники спецслужб.

Он напомнил, что президент с 2012 года летает на вертолетах в Кремль и из Кремля.

Ранее в пятницу Федеральная служба охраны сообщала, что в Москве проходили плановые учения, в связи с этим в небе над Кремлем появлялись два военных вертолета.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой можно разглядеть людей, которых пронесли в сетке под вертолетом над Кремлем.

Источник, близкий к российским спецслужбам, предполагал, что использовалось устройство для эвакуации групп спецназа с площадок, где не может сесть вертолет. По его мнению, вертолеты могли экстренно перебросить из Кремля группу спецназа ФСО в зону, где проходит некая операция.