ФСО объяснила появление военных вертолетов над Кремлем

В Федеральной службе охраны рассказали, почему над Кремлем пролетели два военных вертолета.

В центре по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что в Москве проходили плановые учения, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг в Сети появилась видеозапись, на которой можно разглядеть людей, которых пронесли в сетке под вертолетом над Кремлем. Тогда ФСО не стала комментировать фотографии и видео.

Источник, близкий к российским спецслужбам, предполагал, что использовалось устройство для эвакуации групп спецназа с площадок, где не может сесть вертолет. По его мнению, вертолеты могли экстренно перебросить из Кремля группу спецназа ФСО в зону, где проходит некая операция.