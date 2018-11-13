Источник: Спецназ ФСО вывозили на вертолете из Кремля на спецоперацию

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НОВОСТЬ ЧАСА:Саркози неожиданно прилетел в Россию
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Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть
Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну
Зачем Росгвардии лазерные установки
Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
«Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
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Люди с важным видом предсказывают революцию
Дмитрий Ольшанский, публицист
Я по чистой случайности помню, что в первый раз услышал обещание «краха режима» от одного своего приятеля, ныне руководящего не самой последней газетой, примерно 15 лет назад. Как это тогда увлекательно звучало! Подробности...
Проиграв одну схватку в Интерполе, Россия выиграла другую
Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Генеральная ассамблея Интерпола, собравшаяся в Дубае (ОАЭ), приняла два очень серьезных и даже сенсационных решения. Международная полицейская организация превратилась в арену противостояния двух могущественных политических сил. Подробности...
В РЖД показали новые плацкартные вагоны
Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 годуПодробности...
Обсуждение: 6 комментариев
В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар
Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известноПодробности...
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
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