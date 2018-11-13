Источник: Спецназ ФСО вывозили на вертолете из Кремля на спецоперацию

Вертолеты экстренно перебросили из Кремля группу спецназа ФСО в зону, где проходит некая операция, считает источник, близкий к российским спецслужбам.

Источник, близкий к российским службам специального назначения, сделал газете ВЗГЛЯД ряд предложений по поводу распространенного видео вертолетов, вылетевших из Кремля. На сеточной подвеске под вертолетами можно было заметить четырех вооруженных людей в максках.

«Вероятнее всего, это устройство для эвакуации групп спецназа с площадок, где не может сесть вертолет. - предположил источник, знакомый с методикой работы подразделений спецназа. - Поскольку вертолет взлетел из Кремля, речь идет, скорее всего, о работе спецназа ФСО, то есть охраны президента России. Можно предположить, что мы стали свидетелями экстренной переброски спецназа ФСО из Кремля в некий район, где проводятся некие спецмероприятия по охране первых лиц государства, но вертолет сесть не может. Сетка позволит опустить их точно в нужное место».

Данные виды вертолетной подвески, по словам источника, встречаются в работе служб специального назначения различных стран.

«Однако в данном случае мы видим модель предположительно отечественной разработки, - сообщил источник. - В иностранных отрядах спецназа используется другой вид вертолетной подвески».

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой можно разглядеть людей, которых пронесли в сетке под вертолетом над Кремлем.