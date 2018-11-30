Выяснилось, кем был прервавший взлет самолета в Шереметьево человек

В аэропорту Шереметьево бежавший рядом со взлетным полем человек оказался строителем, сообщили в аэропорту.

Представитель Шереметьево отметила, что непосредственно на взлетно-посадочную полосу мужчина не выбегал и передвигался в разрешенной зоне, передает РИА «Новости».

«В четверг в аэропорту Шереметьево проходили плановые работы, связанные с реконструкцией аэродрома. В 16.00 работник строительно-подрядной организации в форменной одежде, в светоотражающем жилете, имеющий пропуск в зону режимных ограничений, осуществил передвижение бегом в зоне производства строительных работ, в границах которой не осуществляется руление воздушных судов», – рассказал представитель аэропорта.

«Администрация аэропорта вынесла предупреждение строительно-подрядной организации о необходимости строгого соблюдения правил передвижения техники и людей при проведении работ на аэродроме», – добавили в организации.

Ранее сообщалось, что рейс Москва – Сочи был прерван из-за бегущего по полосе в непосредственной близости от лайнера человека. Мужчину задержали, а самолет продолжил движение и вылетел по расписанию.

Напомним, недавно к аэропорту Шереметьево уже возникли серьезные вопросы в связи с тем, что на взлетно-посадочной полосе погиб 25-летний мужчина, который должен был вылететь в Ереван.