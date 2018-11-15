Дед Мороз предложил продавать европейцам «кремлевский снег»

Дед Мороз предложил упаковывать снег в банки и продавать в европейских странах под брендом «Снег из Кремля».

Дед Мороз сообщил, что европейцы всегда просят его привести снег, передает РИА «Новости».

«Недавно я услышал новость, что первая партия снега поступила на снегопомельный завод из Кремля. Друзья, это же прекрасный бренд: «Снег из Кремля». Его надо упаковывать в банки и продавать в Европе», – сказал он, выразив уверенность в том, что это хорошая бизнес-идея.

Дед Мороз отметил, что не может предсказать, будет ли зима снежной, и в шутку заметил – Новый год точно будет.

При этом, по его словам, россияне, загадавшие на Новый год новую машину, встретят праздник «в одиночестве в новой машине на МКАДе в пробке».

«Пожалуйста, заранее подготовьте желание, которое будет для вас самым-самым. Не просите, пожалуйста, квартиры и машины», – добавил Дед Мороз.

Он предупредил всех ребят и о том, что не следует пытаться увидеть его в новогоднюю ночь: «Прихожу: сидит под елочкой юное очаровательное создание, во все глаза смотрит, когда я ему подарок принесу. Друзья мои, вы хитрые, я еще хитрее. Вы все равно моргнете. А пока вы моргаете, я успею и подарки положить, и проверить вообще домашнее задание. Вот так».

Кроме того, Дед Мороз сказал, что не сможет подарить игрушечное или спортивное оружие, но поможет исполнить доброе желание, а также призвал больше мечтать: «Друзья мои, если вы о чем-то мечтаете, то у вас есть два варианта: либо это сбудется, либо нет. А если вы не мечтаете, то это не сбудется точно. Любое исполнение желаний начинается с мечты».

«Что такое счастье? Счастье – это когда человек ощущает собственную нужность. Для меня счастье, это когда вас понимают. Вот если кто-то вас понимает полностью, вот тогда вы счастливы. Я мечтаю, чтобы вы все научились понимать друг друга», – сказал Дед Мороз, добавив, что не считает себя абсолютно счастливым человеком.

Указывается, что в 2018 году за два месяца Дед Мороз посетит 22 города: Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тулу, Санкт-Петербург, Череповец, Вологду, Ярославль и Москву.