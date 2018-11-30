По факту кибератаки на Московскую канатную дорогу завели дело

По факту кибератаки на сервер Московской канатной дороги возбудили уголовное дело, сообщили в столичной прокуратуре.

«Никулинской межрайонной прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение следственными органами московской полиции уголовного дела по ч. 1 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») по факту кибератаки на сервер Московской канатной дороги», – сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова, передает ТАСС.

Напомним, 28 ноября работа фуникулера была приостановлена из-за кибератаки. Позднее стало известно, что хакер, атаковавший серверы канатной дороги, требовал заплатить ему биткоинами.

На данный момент работа фуникулера восстановлена, он функционирует в штатном режиме.