Россия потребовала от США прояснить позицию по запрету ядерных испытаний

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ждет от Вашингтона «четкой и ясной позиции» относительно ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Выступая в Школе общественных и международных отношений им. Вудро Вильсона при Принстонском университете, Антонов заявил, что ситуация с ДВЗЯИ вызывает у Москвы обеспокоенность, передает ТАСС.

«Напомню, что обладающие ядерным оружием Россия, Великобритания и Франция уже ратифицировали этот договор. Мы ждем четкой и ясной позиции США по ДВЗЯИ – договора, от судьбы которого зависят дальнейшие шаги в области ядерного разоружения и нераспространения», – подчеркнул российский посол.

Он также отметил, что российско-американские отношения не могут бесконечно ухудшаться, так как «миру нужно укрепление стратегической стабильности, которая в свою очередь зависима от характера и качества диалога между Россией и США».

«Необходимо отходить от конфронтации, искать пути примирения, компромиссы. Пытаться выстроить равноправные, взаимовыгодные отношения, отвечающие интересам народов России и США», – подчеркнул дипломат.

Напомним, в марте Россия обвинила США в сильнейшем ударе по договору о запрете ядерных испытаний.

Ранее российский президент Владимир Путин раскритиковал ряд стран, в том числе США, за отказ ратифицировать Договор о запрете ядерных испытаний.