Госдеп заявил о «несвоевременности» вывода войск США из Сирии

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса по иностранным делам заявил, что «несвоевременный» вывод американских войск с территории Сирии поставил бы под угрозу безопасность Израиля, Иордании и Турции.

Выступая в комитете Палаты представителей Конгресса по иностранным делам, Джеффри заявил, что Россия настойчиво призывает к выводу войск США и коалиции с территории Сирии, передает ТАСС.

При этом он выразил мнение, что «несвоевременный вывод американских военных из Сирии поспособствует возвращению [запрещенной в России террористической группировки] ИГ*, даст Ирану возможность занять наши позиции, поставит под угрозу стабильность Ирака, увеличит угрозу безопасности наших ключевых союзников – Израиля, Иордании и Турции».

Дипломат также пообещал, что Соединенные Штаты будут блокировать любую помощь восстановлению Сирии, Дамаск «не начнет делать вклад в политическое урегулирование конфликта».

Напомним, в сентябре советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал условие вывода войск США из Сирии.

Ранее в том же месяце Трамп пообещал оперативно принять решение о военном присутствии США в Сирии.