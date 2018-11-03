Ослабление США связали с политикой России

Россия ослабляет защищенность Соединенных Штатов, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео, подчеркнув, что отношения Москвы и Вашингтона являются серьезной проблемой.

В интервью телеведущему Шону Хеннити Помпео напомнил о позиции американского президента Дональда Трампа, который хочет хороших отношений с Россией. «Нам нужно, чтобы они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) сделали несколько вещей, изменив свое поведение», – приводит его слова ТАСС.

«Они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) создают проблемы, трудности, ослабляют защищенность Америки», – добавил госсекретарь США.

Помпео призвал Россию «вернуться к выполнению обязательств» в рамках «договоров о ракетах». Он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь.

Вместе с тем, госсекретарь США считает, что Вашингтону следует поддерживать диалог с Москвой. «Если мы сможем поддерживать с ними диалог, и из-за этого они изменят свое поведение таким образом, чтобы оно не подвергало риску американцев, то это чрезвычайно хорошо», – сказал он.

В конце октября глава Белого дома Дональд Трамп поручил подготовить для Конгресса доклад о приписываемом России «нарушении» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и введении в связи с этим новых антироссийских санкций.