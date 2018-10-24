Саркози рассказал о непредвиденных последствиях санкций против России

Санкции в отношении России обернулись привели к «непредвиденному эффекту», из-за которого Москва стала отдаляться от Европы и сближаться с Пекином, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.

В интервью изданию Point Саркози назвал санкции против России контрпродуктивными, не отвечающими интересам европейцев. Ограничительные меры навязываются «распоряжениями Дональда Трампа», подчеркнул бывший французский президент.

Он пожалел, что политика экономических ограничений свелась к тому, чтобы «подтолкнуть Россию в объятия Китая». Саркози призвал «протянуть руку» Москве, наладить отношения с Россией.

«Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия», – приводит его слова РИА «Новости». Саркози напомнил, что выступал против присоединения Анкары к Европейскому союзу.

По его словам, глубокая интеграция России в Европу «укрепит архитектуру континента», так как странам вроде Украины не придется выбирать между двумя сторонами.

Глава МИД Сергей Лавров ранее констатировал, что на Россию оказывается сильное давление, в том числе с помощью наращивания военной активности на границе и экономических санкций.