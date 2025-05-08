Захарова рассказала о планах посетить завод, где в годы войны работала бабушка

Захароварассказала о планах посетить завод, где в годы войны работала бабушка

Tекст: Вера Басилая

О своих планах официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в интервью РИА «Новости».

Захарова отметила, что собирается посетить вертолетный завод, где в годы войны работала ее бабушка, и такую возможность ей предоставило руководство предприятия после того, как установили факт ее работы там по архивным данным.

«Я обязательно со своей семьей туда съезжу на днях до 9 мая и посмотрю на тот завод, где работала моя бабушка», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что для ее семьи память о родственниках, прошедших войну, очень важна, несмотря на то что старшее поколение уже ушло из жизни. По словам дипломата, оба ее дедушки и обе бабушки работали в годы войны: одна из бабушек трудилась на заводе по выпуску снарядов в Перми, куда она попала в эвакуацию во время учебы.

Захарова подчеркнула, что о работе второй бабушки на пермском заводе почти не сохранилось документальных свидетельств, осталась только семейная память о ее труде.

Ранее Мария Захарова отметила, что День Победы для граждан России является не только памятной датой, но и неотъемлемой частью повседневной жизни.