Лавров заявил о мощном давлении на Россию

На Россию оказывается сильное давление, в том числе с помощью наращивания военной активности на границе и экономических санкций, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил на открытии шестого Всемирного конгресса российских соотечественников, что «на Россию оказывается мощнейшее давление» с помощью разных инструментов: «от экономических санкций до наращивания военной активности вблизи наших границ», передает РИА «Новости».

Кроме того, «беспрецедентный размах приняла антироссийская информационная компания».

Министр добавил, что многие из соотечественников «сталкиваются с последствиями этих негативных тенденций в странах проживания».

Ранее британский министр обороны отметил важность «сложных» учений НАТО рядом с границей России.

Шестой Всемирный конгресс российских соотечественников пройдет 31 октября – 1 ноября в Москве под лозунгом «Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи».

Ожидается, что в нем примут участие более 400 делегатов из 98 стран, а также руководители федеральных органов власти и представители ряда регионов России.