Самолет с российской делегацией из Женевы проводил истребитель

Истребитель швейцарских ВВС на протяжении нескольких минут сопровождал самолет спецотряда «Россия» с возвращавшимися из Женевы в Москву российской делегацией и журналистами.

После того как борт специального летного отряда «Россия» взлетел с аэродрома в Женеве и набрал высоту, к нему приблизился истребитель ВВС Швейцарии и в течение двух-трех минут летел вместе с российским самолетом, передает РИА «Новости».

Перед тем как прекратить сопровождение и развернуться, пилот швейцарского истребителя отдал честь, поприветствовав российский борт.

В российской делегации пояснили, что истребители ВВС Швейцарии часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения самолетов с высокопоставленными гостями.

Однако в этот раз главы МИД России Сергея Лаврова на спецборту не оказалось – из Женевы он улетел немного ранее в связи со служебной необходимостью.

Лавров 28-29 ноября посетил Женеву с рабочим визитом, где провел переговоры со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом и принял участие в работе конференции по Афганистану под эгидой ООН.

Напомним, в ноябре 2016 года Москва обратилась к Швейцарии за разъяснениями из-за инцидента с бортом спецотряда «Россия».