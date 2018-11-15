Группа украинских диверсантов погибла в Донбассе

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ попыталась проникнуть на территорию Луганской народной республики, в результате как минимум пять бойцов погибли, восемь получили ранения, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Народная милиция отмечает, что заранее знала о направлении ДРГ. Вылазка произошла в 18.15 в районе населенного пункта Сокольники. Скрытно подойти к позициям ЛНР попытались около 20 человек, передает «Интерфакс».

Утверждается, что участники ДРГ подорвались на минах.

Ранее в ВСУ заявили, что в четверг в Донбассе произошло боестолкновение, в результате которого пропал без вести украинский военнослужащий.