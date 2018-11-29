ВСУ заявили о пропаже украинского силовика после боя в Донбассе

В четверг в Донбассе произошло боестолкновение, в результате которого пропал без вести украинский военнослужащий, заявила 10-ая отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ.

«В ходе боевого столкновения, которое произошло 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк», – передает УНИАН сообщение бригады.

Командование части занимается розыском военного, сообщает бригада.

Между тем, ранее стало известно о массовой проверке украинскими силовиками мужчин призывного возраста в Донбассе на пункте пропуска в Станице Луганской.