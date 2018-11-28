ЛНР заявила о задержании украинскими силовиками в Донбассе мужчин призывного возраста

В Донбассе на пункте пропуска в Станице Луганской мужчин призывного возраста проверяют сотрудники СБУ, сообщает МВД ЛНР.

На горячую линию министерства позвонили очевидцы, которые видели, как задерживают людей на пункте, передает информагентство «Исток».

«Задерживают всех подряд – и пацанов, и мужиков, которым уже под шестьдесят. Мы с дедом домой шли (в Луганск), они и в наши документы вглядывались, как шакалы. Ребят молодых совсем берут под руки и тащат в вагончики», – рассказали звонившие.

Очевидцы сообщили, что одного молодого человека схватили из очереди на пункте со словами: «Нечего вам в оккупации делать, скоро с автоматами будете родину защищать».

В МВД республики заявили, что сведения о задержаниях подтверждают. «Сотрудники силовых ведомств Украины массово задерживают всех мужчин призывного возраста с целью уточнения данных о воинском учете и внесения учетных данных», – сказали в ведомстве.

Напомним, в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.