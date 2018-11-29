В Китае запретили исследования по изменению ДНК эмбрионов человека

Власти Китая запретили работу с ДНК эмбрионов человека китайскому ученому Хэ Цзянькую, который утверждал, что смог сделать двух девочек-близнецов невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции.

Министерстве наук и технологий убеждено, что эксперимент, в ходе которого родились девочки с измененным генетическим кодом, шокирующий, безобразный и неприемлемый, а также нарушает законы КНР и противоречит научной этике, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Синьхуа».

Associated Press процитировала ученых, которые считают на данном этапе невозможным внесение изменений в ДНК человека, которые бы передавались по наследству.

Напомним, Цзянькуй рассказал, что благодаря операции на зародышах ему удалось получить первое поколение детей с мутацией гена, которая делает их неуязвимыми к вирусу ВИЧ.

Ранее генетики обнаружили, что у некоторых россиян присутствует мутация одного из генов, которая практически на 100% может защитить своих носителей от заражения ВИЧ-инфекцией.