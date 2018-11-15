Ученые обнаружили у некоторых россиян защищающий от ВИЧ ген

Генетики сумели обнаружить особую мутацию гена CCR5 в ДНК у некоторых россиян, которая практически на 100% может защитить своих носителей от заражения ВИЧ-инфекцией.

По данным исследователей, эта мутация случилась около тысячи лет назад среди викингов Северной Европы.

«Ее широкое распространение на субконтиненте и отсутствие в Азии и Африке связано с тем, что она снижает вероятность заражения чумой и черной оспой, чьи эпидемии приводили к массовой гибели людей в Средние века», – приводит РИА «Новости» слова автора исследования Genotek Александра Ракитько.

После анализа геномов свыше 3 тыс. россиян ученые пришли к выводу, что «защитой» от ВИЧ обладают примерно 1,1% россиян. Особая версия гена не дает заражать клетки человека. К аналогичному выводу приходили и ученые Европы.

Молекулярный биолог Хэ Цзянькуй из Китая рассказал, что благодаря операции на зародышах ему удалось получить первое поколение детей с мутацией гена, которая делает их неуязвимыми к вирусу.

Впрочем, ученые отмечают, что наличие «удачной» версии гена CCR5 не защищает людей от заражения инфекциями через незащищенные половые контакты.