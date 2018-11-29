Маргвелашвили поздравил Зурабишвили с избранием президентом Грузии

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Саломе Зурабишвили с избранием на пост главы государства и пожелал ей успехов.

«Как только она назовет ответственного представителя, мы (администрация президента Грузии – прим. ВЗГЛЯД) готовы начать сотрудничество по вопросу передачи дел и подготовки церемонии инаугурации нового президента», – приводит его слова ТАСС.

В четверг Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе – 40,48%. Инаугурация избранного президента назначена на 16 декабря.

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