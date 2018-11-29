В Швеции оценили сельскохозяйственные успехи России

Сельское хозяйство стало самой быстрорастущей отраслью российской экономики, теперь страна экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия, пишет шведский журнал Lantbrukets Affärstidning.

За последние 20 лет Россия превратилась из зависимой от импорта продовольствия страны в одного из важнейших игроков на мировом экспортном рынке. При этом за последнее пятилетие производство сельскохозяйственной продукции, и ее экспорт выросли на 20%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lantbrukets Affärstidning.

Причиной такого роста отрасли эксперты называют торговую и сельскохозяйственную политику государства. После распада СССР в России произошел коллапс на рынке продовольствия и в сфере сельского хозяйства, после чего в страну «хлынула» импортная продукция.

Положение стало меняться после решения правительства в 2005 году инвестировать в собственное сельское хозяйство. При этом в ответ на экономические санкции Евросоюза и США в 2014 году Москва запретила импорт некоторых европейских и американских продуктов питания, напоминают авторы статьи.

В итоге, по результатам 2017 года, Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, вторым по величине производителем зерновых и семян подсолнечника, третьим по величине производителем молока и картофеля и пятым по величине производителем яиц и мяса кур, заключает издание.

Отметим, что рост российского ВВП в октябре ускорился до 2,5% в годовом выражении, это произошло из-за динамики производства сельского хозяйства.