Рост экономики России ускорился

Рост российского ВВП в октябре ускорился до 2,5% в годовом выражении, это произошло из-за динамики производства сельского хозяйства.

Динамика производства сельхозпродукции выросла в октябре на 11,9% передает ТАСС со ссылкой обзор Минэкономразвития «Картина деловой активности».

Ранее этот показатель демонстрировал падение в течение двух месяцев.

Отмечается, что в сентябре рост ВВП в годовом выражении составлял 1,1%.

Кроме того, рост ВВП подтолкнуло ускорение роста промышленного производства и увеличения строительных работ, говорится в документе ведомства.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's спрогнозировало, что рост экономики России в 2018-2021 годах составит 1,7-1,8%.