S&P предсказало «скромный» рост российской экономики

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s ожидает, что российский ВВП будет расти в 2018-2021 годах на уровне 1,7-1,8%, говорится в отчете «Как программа капиталовложений России может повлиять на экономический рост и кредитоспособность компаний».

«Мы прогнозируем относительно скромный рост ВВП России в 2018-2021 годах – на уровне 1,7-1,8%», – передает РИА «Новости» текст документа.

В отчете агентства сказано, что российское правительство прогнозирует рост ВВП до 3% в 2021 году за счет программы капиталовложений.

По мнению S&P, объявленные инвестиционные проекты на общую сумму около 30 трлн рублей вряд ли будут реализованы в полной мере. Агентство провело стресс-тесты, согласно результатам которых увеличение капзатрат на 30% негативно скажется на кредитных профилях компаний, но не окажет значительного давления на их рейтинги.

По оценке агентства, основным фактором, который сможет влиять на рейтинги российских компаний, является ограничение доступа этих компаний к внешнему финансированию в связи с рядом геополитических причин.

Ранее в понедельник глава Роснано Анатолий Чубайс заявлял, что в случае сохранения нынешних темпов роста экономики Россия в скором времени начнет отставать не только от Европы, но и от соседнего Казахстана.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в 2019 году рост экономики из-за санкций может составить менее 1%.